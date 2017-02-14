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Ava giderken avlandılar

Define avcıları, dün şehrin göbeğinde dedektörlerle kazı yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine zanlılar yakalandı...

Ava giderken avlandılar
Defineciler bu defa sert kayaya çarptı! Akıllara durgunluk veren olay 'nin İzmit İlçesi'nde yaşandı. İddialara göre ilçenin en eski yerleşim yerlerinden olan, altında 2 bin yıllık tarih yattığı ileri sürülen Orhan Mahallesi, define operasyonuna sahne oldu. Ellerinde dedektörle bölgeye giden 5 kişi iddiaya göre şehrin göbeğinde define aramaya başladı. Bölge sit alanı Şahısları ellerinde dedektörle bir şey aradığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler Y.Y., A.U., S.U., ve H.Ç., isimleri şahısları suçüstü enseledi. Karşısında polisi gören definecilerden biri kaçarken 4'ü yakayı ele verdi. Gözaltına alınan zanlılardan birisinin, polis ekiplerine işadamı olduğunu söylemesi dikkat çekti! Sağlık kontrolünden geçirilen 4 defineci daha sonra haklarında gerekli işlemlerinin yapılması için Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü. 4 zanlının yakalandığı bölge İzmit'in en eski yerleşim birimi olarak biliniyor. Toprağın altında yaklaşık 2 bin yıllık antik kent olduğu ileri sürülüyor. Daha önce de tarihi eserlerin çıktığı bölge, sit alanı ilan edildi.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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