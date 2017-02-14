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8 gündür mahsur

8 gündür mahsur
İstanbul 'da 30 santimetre çapında ve 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen bir yavru köpek için kurtarma ekipleri kolları sıvadı. Ancak aradan 8 gün geçmesine rağmen köpek hala kuyudan çıkartılamadı. Sadece yaşayabileceği kadar yemek ve su verilen köpeğin kurtarılması için itfaiye kamerası aracılığıyla kuyudan görüntü alındı. Bu görüntü eşliğinde hayvan, kement ve file aracılığıyla kurtarılmaya çalışıldı. Kurtarma çalışmalarını izleyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Arkadaşlarımız köpeği kurtarmak için emek gösteriyor. Ama hayvan atılan tuzaklara gelmiyor" açıklamasını yaptı.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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