8 gündür mahsur

İstanbul Beykoz'da 30 santimetreçapında ve 70 metre derinliğindekisondaj kuyusuna düşen bir yavru köpekiçin kurtarma ekipleri kolları sıvadı. Ancakaradan 8 gün geçmesine rağmen köpek halakuyudan çıkartılamadı. Sadece yaşayabileceğikadar yemek ve su verilen köpeğinkurtarılması için itfaiye kamerası aracılığıylakuyudan görüntü alındı. Bu görüntüeşliğinde hayvan, kement ve file aracılığıylakurtarılmaya çalışıldı. Kurtarma çalışmalarınıizleyen Beykoz Belediye Başkanı YücelÇelikbilek, "Arkadaşlarımız köpeğikurtarmak için emek gösteriyor. Ama hayvanatılan tuzaklara gelmiyor" açıklamasını yaptı.
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