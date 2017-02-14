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8 bine papağan

8 bine papağan
Eskişehir'de bir pet shop'ta alıcısını bekleyen Avustralya 'Kakadu' cinsi papağanın değeri dudak uçuklattı. Yaklaşık fiyatı 8 bin TL olan ve ortalama 60-90 yıl yaşayan papağanı görenler, bakışlarını kuşun üzerinden alamadı. 'Paşa' lakabını verdiği Kakadu cinsi papağanın 4 yaşına bastığını, fiyatının ise 8 bin lira olduğunu belirten dükkan sahibi Sinan Bayser, şunları anlattı: "Paşa, eğitimli bir papağan. Bize geldiğinde eğitimsiz, yabaniydi. halkı gelip Paşa'yı seviyor, çekirdek, fıstık veriyor. Bu türlerin fiyatları 4 ila 8 bin lira arasında değişiyor."
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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