15 kanun tasarısı yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 15 kanun tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda kabul edilen kanunlar şöyle:

-Türkiye ile Rusya Arasında Türkiye Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü'ne Katılımı Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Singapur Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Dominik Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Benin Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Benin Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Benin Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü'nün Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Benin Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Kuveyt Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile İran Arasında İmzalanan 14 Şubat 2011 Tarihli Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

-Türkiye ile İran Arasında İmzalanan 22 Mart 2010 Tarihli Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Pakistan Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Azerbaycan Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.