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15 kanun tasarısı yasalaştı

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 15 kanun tasarı kabul edilerek yasalaştı

15 kanun tasarısı yasalaştı

Genel Kurulunda, Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 15 kanun tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda kabul edilen kanunlar şöyle:

-Türkiye ile Rusya Arasında Türkiye Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü'ne Katılımı Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Singapur Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Dominik Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Benin Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Benin Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Benin Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü'nün Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Benin Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Kuveyt Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile İran Arasında İmzalanan 14 Şubat 2011 Tarihli Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

-Türkiye ile İran Arasında İmzalanan 22 Mart 2010 Tarihli Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapan Protokolün Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Arasında Savunma Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Pakistan Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun,

-Türkiye ile Azerbaycan Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.
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  • 14 Şubat 2017, Salı 21:37
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