10 kilo uyuşturucuyu keçeye emdirmişler

İstanbul polisi, AtatürkHavalimanı'dan yurt dışına yüklümiktarda uyuşturucu madde kaçakçılığıyapılacağını belirledi. Ekipler 6 Şubat'taAtatürk Havalimanı'nda yurt dışınagiden gönderilerde aramalar gerçekleştirdi.Aramalar sırasında bir koli içindebulunan masa örtülerinin içindeki keçeyeemdirilerek gizlenmiş 9 kilo 960 gramafyon sakızı ele geçirdi. Polis ekiplerikoli üzerinde yer alan isimleri belirleyerekşüpheli R.S. ve S.T.'yi yakaladı. Ekipler,şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı
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