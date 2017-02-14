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10 kilo uyuşturucuyu keçeye emdirmişler

10 kilo uyuşturucuyu keçeye emdirmişler
İstanbul polisi, Atatürk Havalimanı'dan yurt dışına yüklü miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağını belirledi. Ekipler 6 Şubat'ta Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına giden gönderilerde aramalar gerçekleştirdi. Aramalar sırasında bir koli içinde bulunan masa örtülerinin içindeki keçeye emdirilerek gizlenmiş 9 kilo 960 gram afyon sakızı ele geçirdi. Polis ekipleri koli üzerinde yer alan isimleri belirleyerek şüpheli R.S. ve S.T.'yi yakaladı. Ekipler, şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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