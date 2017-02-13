Yazıklar olsun!

Adana'da yürek burkan bir taciz olayı yaşandı. R.C., eşi cezaevinde yattığı için bedensel ve zihinsel engelli kızı S.C.'yi rehabilite merkezine bırakıp, iş aramaya gitti. Öğle saatlerinde, dedesi S.C.'yi merkezden alıp, Sümer Mahallesi'nde oturan akrabasını ziyarete gitti. Dede yakınlarıile sohbet ederken yakınları olan 20yaşındaki E.A. da yanlarına geldi. İddiaya göre E.A., küçük kızı elle taciz etti. Bir süre sonra da dede ile torunu eve döndü. Yaşadıklarını dedesine anlatamayan engelli kız, durumu annesine söyledi. Kızının anlattıkları üzerine R.C., kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışma sokağataştı, olaya komşular da tanık oldu.R.C. polisi arayarak 'taciz' ihbarındabulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, öfkeli anneyi güçlükle sakinleştirdi. S.C.'nin yalan söylediğini ileri süren akrabaları ise genç kadına, "Sen akşama kadar erkeklerle geziyorsun, kızına sahip çıkmıyorsun" diye tepki gösterdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince dinlenen S.C.'nin verdiği bilgiler sonrasında E.A. gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen E.A. adliyeye sevk edildi.
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