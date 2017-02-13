Yol Durumu
  1. Tüplü işkence
  2. Kanlı şenlik

Yakın dövüş

Yakın dövüş
Antalya'da kalıp ustası 29 yaşındaki Murat Ç.'nin eşi Leyla'nın 5 akrabası, konuşma bahanesiyle çiftin evine gitti. İkisi Leyla Ç.'nin kardeşi oldukları belirtilen M.K., M.K., S.K., İ.K. ve O.K., iddiaya göre kapıyı açan Murat Ç.'ye ellerindeki sopalarla saldırdı. Leyla Ç. hemen polisi aradı. Saldırganlar, çiftin cüzdan ve cep telefonlarını alarak kaçtı. Yaralanan Murat Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların peşine düştü.
Etiketler:
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar