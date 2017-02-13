Yakın dövüş

Antalya'da kalıp ustası 29 yaşındaki Murat Ç.'nin eşi Leyla'nın 5 akrabası, konuşma bahanesiyle çiftin evine gitti. İkisi Leyla Ç.'nin kardeşi oldukları belirtilen M.K., M.K., S.K., İ.K. ve O.K., iddiaya göre kapıyı açan Murat Ç.'ye ellerindeki sopalarlasaldırdı. Leyla Ç. hemen polisi aradı. Saldırganlar, çiftin cüzdan ve cep telefonlarını alarak kaçtı. Yaralanan Murat Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların peşine düştü.
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