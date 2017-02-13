Tüplü işkence

Kayseri'de F.B., arkadaşları H.Ç ve F.K. ile görüşmek için Germir Mahallesi'nde eve gitti. Genç adam burada tuzağa düşürüldü. H.Ç. ve F.K. ile A.A. adlı kadın, bir süre tüfekle tehdit ettikleri F.B'nin 3 cep telefonunu, bin 700 lirasını ve kredi kartlarını zorla aldı. Golf sopası ve piknik tüpü ile darbedip, 2 gün alıkoydu. Tuvalete gitme bahanesiyle evden kaçan F.B. polise sığındı. F.K., H.Ç. ve A.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.