Tayt davası

Kadına yönelik şiddet durmadı. Bıçaklanan mağdurla ilgili mahkemenin verdiği karar ise yaraya tuz bastı. Olay, Erzurum'da 23 Ocak 2014'te yaşandı. T.K. (35), boşanma aşamasındaki 3 yıllık eşi D.K.'yi (34) A.P.'nin otomobilinin içinde görünce çıldırdı! Saçından sürüklediği eşini sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan koca ise tutuklandı. T.K. hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan sanık, "Olay günü eşim tayt giymiş, aracın arka koltuğunda yayılmış oturuyordu" diye savunma yaptı.
TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI
Eşinin güvenini sarsacak bir şey yapmadığını savunan D.K. ise A.P.'nin 14 yılık arkadaşı olduğunu anlattı. Sanığa verdiği ağır müebbet cezasını 15 yıla indiren mahkeme "kadının tayt giymesini" tahrik saydı. Mahkeme heyeti, cezayı 6 yıl 3 aya düşürerek tahrik ve iyi hal indirimi uyguladı. Aileve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davayı temyiz etmesi ile dava dosyası Yargıtay'a taşındı. Cezayı az bulan Yargıtay'ın mahkeme kararını bozmasıyla sanığın yargılanmasına yeniden başlandı. Mahkeme bu kez T.K.'yı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalmasınedeniyle 16 yıl hapse çarptırdı. Mağdurun 'tayt giyip otomobilde hafif yan yatması' nedeniyle sanığa yine 'tahrik indirimi' uygulayan mahkeme, cezayı 12 yıla indirdi. İyi hal indiriminden de yararlan sanık, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Mahkemenin mağdur tayt giydiği için sanığa tahrik indirimi uygulaması dikkat çekti.
* Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan T.K., 'Eşim bir arkadaşının aracının arka koltuğunda tayt giymiş yayılmış oturuyordu" dedi.
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