Suruç, çamur ve çukurlardan kurtarılıyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görevlendirme sayesinde hizmetlerin etkin bir şekilde ulaştığı ilçede yıllardır yenilenmeyen cadde ve sokaklarda asfalt çalışması yapılıyor.
İlçenin en büyük mahallesi konumundaki Aligör'de asfalt çalışması başlatan belediye ekipleri, mahalle yollarını ve okul yollarını çamur ve çukurdan kurtarmak için adete seferberlik başlattı. İlçede bu hafta içerisinde 30 bin metrekare asfaltın serilmesi hedefleniyor.
Şanlıurfa-Gaziantep karayolu ile Suruç ilçesinin bağlantı yolu olan Aligör Mahallesi yolunu sıcak asfaltla tanıştıran ekipler, ilçede yer alan okulların yollarını da asfaltlayarak öğrencilerin çamurdan ve çukurdan kurtulmalarını sağladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç da çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.
Suruç'un tarihinde ilk kez ciddi manada bir asfaltla tanıştığına dikkati çeken Kılıç, "Suruç'ta sadece ana yolları asfaltlamıyoruz. Öğrencileri düşünerek okul yollarımızı da asfaltlıyoruz. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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türkü kürdü yok kız almışız vermişiz bu ülke hepimizin elimizdekinin değerini bilelim gidince ah vah demiyelim
Yillari aşan, Caglari cagiran şeyh Edebalinin Ata sözlerini bilir misiniz Gönül adamı ömrünü SAZ calarak boşa harcamaz, Yüreğini ucuz PIJAMAYA satmaz, Edep tâcını başından almaz. KASETLE işi olmaz Haklı olduğunda kavga vermesini bilir. Kavgayı sadece bileğiyle değil, ilmiyle ve yüreğiyle yapmasını bilir. Senin ideallerin ve geleceğe dâir hedeflerin var oğul Unutma ki, dünya sandığın kadar büyük değildir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür Şunu da unutma! İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.
ellerinize-saglık
nekadar güzel yollar çeşmeler parklar spor alanı sahalar ve birçok şeyler yapılsada gıymet bilen gardaşlarımızda var gahbelerde var lütven toprağımıza bayrağımıza ülkemize sahip çıkalım hep beraber
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