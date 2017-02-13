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, çamur ve çukurlardan kurtarılıyor

Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın ilçesinde, başta mahalle ve okul yollarını çamur ve çukurlardan kurtarmak için asfalt seferberliği başlattı.

Suruç, çamur ve çukurlardan kurtarılıyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görevlendirme sayesinde hizmetlerin etkin bir şekilde ulaştığı ilçede yıllardır yenilenmeyen cadde ve sokaklarda asfalt çalışması yapılıyor.

İlçenin en büyük mahallesi konumundaki Aligör'de asfalt çalışması başlatan belediye ekipleri, mahalle yollarını ve okul yollarını çamur ve çukurdan kurtarmak için adete seferberlik başlattı. İlçede bu hafta içerisinde 30 bin metrekare asfaltın serilmesi hedefleniyor.

-Gaziantep karayolu ile ilçesinin bağlantı yolu olan Aligör Mahallesi yolunu sıcak asfaltla tanıştıran ekipler, ilçede yer alan okulların yollarını da asfaltlayarak öğrencilerin çamurdan ve çukurdan kurtulmalarını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç da çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.

Suruç'un tarihinde ilk kez ciddi manada bir asfaltla tanıştığına dikkati çeken Kılıç, "Suruç'ta sadece ana yolları asfaltlamıyoruz. Öğrencileri düşünerek okul yollarımızı da asfaltlıyoruz. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 18:59
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

EYYYYYY KÜRT HALKI GÖZÜNÜZÜ AÇIN BEYNİNİZİDE AÇINKİ GERÇEKLERİ GÖRÜN...................

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.02.2017 01:00
ataksuper ataksuper

türkü kürdü yok kız almışız vermişiz bu ülke hepimizin elimizdekinin değerini bilelim gidince ah vah demiyelim

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 13.02.2017 22:59
Ramba Samba Ramba Samba

Yillari aşan, Caglari cagiran şeyh Edebalinin Ata sözlerini bilir misiniz Gönül adamı ömrünü SAZ calarak boşa harcamaz, Yüreğini ucuz PIJAMAYA satmaz, Edep tâcını başından almaz. KASETLE işi olmaz Haklı olduğunda kavga vermesini bilir. Kavgayı sadece bileğiyle değil, ilmiyle ve yüreğiyle yapmasını bilir. Senin ideallerin ve geleceğe dâir hedeflerin var oğul Unutma ki, dünya sandığın kadar büyük değildir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür Şunu da unutma! İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 13.02.2017 21:09
veysi veysi

ellerinize-saglık

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 13.02.2017 20:02
cemmo cemmo

nekadar güzel yollar çeşmeler parklar spor alanı sahalar ve birçok şeyler yapılsada gıymet bilen gardaşlarımızda var gahbelerde var lütven toprağımıza bayrağımıza ülkemize sahip çıkalım hep beraber

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evet18
hayır0
cevapla 13.02.2017 19:37
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