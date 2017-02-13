Suruç, çamur ve çukurlardan kurtarılıyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görevlendirme sayesinde hizmetlerin etkin bir şekilde ulaştığı ilçede yıllardır yenilenmeyen cadde ve sokaklarda asfalt çalışması yapılıyor.

İlçenin en büyük mahallesi konumundaki Aligör'de asfalt çalışması başlatan belediye ekipleri, mahalle yollarını ve okul yollarını çamur ve çukurdan kurtarmak için adete seferberlik başlattı. İlçede bu hafta içerisinde 30 bin metrekare asfaltın serilmesi hedefleniyor.





Şanlıurfa-Gaziantep karayolu ile Suruç ilçesinin bağlantı yolu olan Aligör Mahallesi yolunu sıcak asfaltla tanıştıran ekipler, ilçede yer alan okulların yollarını da asfaltlayarak öğrencilerin çamurdan ve çukurdan kurtulmalarını sağladı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç da çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.

Suruç'un tarihinde ilk kez ciddi manada bir asfaltla tanıştığına dikkati çeken Kılıç, "Suruç'ta sadece ana yolları asfaltlamıyoruz. Öğrencileri düşünerek okul yollarımızı da asfaltlıyoruz. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



