Sudan başarı!

1 yaşındayken ilaç kalıntılı gıdalar yüzünden hastalanan Derin Su, annesine başarı yolunu açtı. Kızını doyurmak için ABD’den kırmızı solucan getirip organik gübreyle sebze yetiştiren Burçin Karababa işletme sahibi oldu
İlaçlı sebze-meyveler herkesin sağlığını bozarken; bugun 17 yaşında olan DerinSu Karababa'nın bebekken yaşadığı hastalık, annesine başarı yolunu actı. 2000 yılında doğum yapıp Derin Su'yu kucağına alan jeofizik mühendisi Burçin Karababa, 1 yıl sonra anne sutunden katı gıdalara geciş yapan kızı hastalanınca doktora gitti. İlac kalıntısı yuzunden kızının alerji olduğunu oğrenen Karababa, careyi organik sebze yetiştirmekte buldu. Evinin terasındaki saksıda organiksebze yetiştirmeye başlayan Karababa, urunlerden verim alabilmek icin ABD'ninCalifornia eyaletinden 50 kırmızısolucan getirtti. Solucanların dışkısından organik gübre ureten Karababa, solucanların artmasıyla 2005 yılında 150 bin lira sermayeyle işletme kurdu.
'ŞERDEN HAYIR DOĞAR'
3 yıl once Manisa'ya taşınan Burcin Karababa, 21 donum arazi uzerinde 4 bin 500 metrekarelik tesisinde uretim yapmaya başladı. 54 milyara ulaşan solucan kapasitesiyle yurt dışına acılan genc kadın, "Bu işe kızım sayesinde başladım. 'Şerden hayır doğar' derler. Kızım bir takım olumsuzluklar yaşadı. Onun sağlığı icin organik beslenmesi gerekti. Bu sayede iyileşti" dedi. Burcin Karababa sozlerini şoyle surdurdu: "Her yıl bin 200 ton katı, 5 bin ton sıvı gubre uretiyoruz. Solucan gubresi 15 yıldır Avrupa'da cok ciddi olarak kullanılıyor. Turkiye'de de talep goruyor. Bu işe anne olarak başladığım icin ticaret sonra geldi. Şu an Fransa, Romanya, Hollanda,Azerbaycan ve Kazakistan'a satışlarımız var. Katı gubrenin kilosu 2.5, sıvı gubrenin kilosu ise 40 TL."
* Jeofizik mühendisi Burçin Karababa, anne olarak başladığı işte büyük başarı sağladı.
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