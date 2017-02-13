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Sırları silecek

Sırları silecek
Edirne 'da Osman Şinas'a, sürücüsü henüz bilinmeyen bir araç çarptı. Vicdansız sürücü, Şinas'a çarptıktan sonra yardım etmek yerine kaçtı. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Osman Şinas'ın öldüğünü belirledi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç adamın cebinde 6 içimlik bonzai bulundu. Olay yerinde kırık cam ve far parçaları tespit edilirken, Osman Şinas'a çarpan araçtan düştüğü sanılan sileceğe de el konuldu. Çevrede bulunan akaryakıt istasyonları ve işyerlerinin de güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Jandarma, kaçan araç sürücüsünün kimliğini belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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