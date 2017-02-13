Sırları silecek

Edirne Keşan'da Osman Şinas'a, sürücüsü henüz bilinmeyen bir araç çarptı. Vicdansız sürücü, Şinas'a çarptıktan sonra yardım etmek yerine kaçtı. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Osman Şinas'ın öldüğünü belirledi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç adamın cebinde 6 içimlik bonzai bulundu. Olay yerinde kırık camve far parçaları tespit edilirken,Osman Şinas'a çarpan araçtandüştüğü sanılan sileceğe de elkonuldu. Çevrede bulunan akaryakıt istasyonları ve işyerlerinin de güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Jandarma, kaçan araç sürücüsünün kimliğini belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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