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lere buruk veda

Şehitlere buruk veda
Suriye'de süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'la çıkan çatışmada olan Uzman Çavuş Emin Güngör (40) ve El Bab'da Rus uçağının kazayla vurduğu binada yaralanarak önceki gün şehit olan Uzman Çavuş Sedat Atalay (26), Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Atalay, Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne bağlı Merdiven Köyü'nde toprağa verilirken, evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş ise Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada El Bab'da dün sabah terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çıkan çatışmada, 23 yaşındaki Teğmen Furkan Yayla şehit olurken, Binbaşı Cem Sönmez ve Uzman Çavuş Mehmet Tura da yaralandı. Şehit teğmenin naaşı ile birlikte Gaziantep'e getirilen yaralı ler tedavi altına alındı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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