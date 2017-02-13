Şehitlere buruk veda

Suriye'desüren Fırat KalkanıHarekatı'nda, terörörgütü DEAŞ'laçıkan çatışmadaşehit olan UzmanÇavuş EminGüngör (40) veEl Bab'da Rusuçağının kazaylavurduğu binadayaralanarak öncekigün şehit olanUzman ÇavuşSedat Atalay(26), Gaziantep'tedüzenlenen törenlememleketlerineuğurlandı. Atalay,Erzurum'unAşkale İlçesi'nebağlı MerdivenKöyü'nde toprağaverilirken, evli ve3 çocuk babasıUzman ÇavuşEmin Güngörise Denizli'ninAcıpayam İlçesi'ndeson yolculuğunauğurlandı.Bu arada El Bab'da dün sabahterör örgütü DEAŞ üyeleri ileçıkan çatışmada, 23 yaşındakiTeğmen Furkan Yayla şehitolurken, Binbaşı Cem Sönmezve Uzman Çavuş Mehmet Turada yaralandı. Şehit teğmenin naaşıile birlikte Gaziantep'e getirilenyaralı askerler tedavi altına alındı.
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