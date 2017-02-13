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Şehir eşkıyası

Şehir eskıyası
'da TEM gişelerinde otobüsten inen 28 yaşındaki Arzu M.'yi zorla ormanlık alana götürüp yüzüğünü gasp ettiği öne sürülen (35) tutuklandı. Olay, dün gece TEM Arifiye gişeleri yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Adapazarı'na giden Arzu M., Arifiye gişelerinde araçtan indi. Bu sırada orada bulunan Erdoğan Çolak gişelere doğru yürüyen kadının önünü kesti. Arzu M.'yi zorla yol kenarındaki ormanlık alana götürdü. Gaspçı bir süre boğuştuğu kadının parmağındaki yüzüğü çıkarıp aldı. Boğuşma sırasında kadının sırtındaki çantayı da almaya çalışan Erdoğan Çolak daha sonra kaçtı. Arzu M.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis gaspçıyı bölgeden kaçamadan yakaladı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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