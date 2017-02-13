Safkan mönüsü

Soğuk hava hayvanları da vuruyor. Malatya'da, safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarımİşletmesi'ndeki aygır ve kısraklar, soğuğa karşı, icinde keci boynuzu pekmezi, kuru kayısı, yulaf ve mineraller bulunan ozel monulerle besleniyor. 1865 yılında 27 bin donum arazi uzerine "Çiftlik Hattı Hümayun" ismiyle kurulan, 1928'de "SultansuyuHarası" adını alan işletmede, 152 yıldır atcılık alanında hizmet veriliyor. Burada yetiştirilen şampiyon at ve taylar icin şu gunlerde cok ozel enerji değeri yuksek yemek monuleri hazırlanıyor. Yaz aylarında yonca, yulaf, arpa veçeşitli minerallerle beslenen safkan atların monusune günde bir kezkeçi boynuzu pekmezi ve kurukayısı ekleniyor. İşletme muduru Ahmet Hamdi Yucel de, atlara ozenle bakıldığını belirterek, şoyle devam ediyor: "Gündüzatlar dışarıya alınır,tablaların temizliği yapılır. Onlerine kaba yemlerini bırakırız. Daha sonra ozel hazırladığımız yiyecekleri veririz. Atlarımıza kış aylarında yulaf, arpanın yanı sıra ceşitli mineraller ve daha cok enerjiye ihtiyacları olduğu icin keci boynuzu pekmezi gibi enerji veren yiyecekler veriyoruz."
PEKMEZ KAYISI YULAF Sultansuyu Tarım İşletmesi'ndeki şampiyon at ve taylar özel kış mönüsüyle besleniyor. Keçi boynuzu pekmezi, kuru kayısı, yulaf ve mineralli besinler safkanlara enerji veriyor...
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