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Safkan

Malatya’da yetiştirilen safkan Arap atlarına kış sü hazırlandı. Şampiyonlara pekmez, kuru kayısı ve yulaf verilmeye başlandı...

Safkan mönüsü
Soğuk hava hayvanları da vuruyor. Malatya'da, safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'ndeki ve lar, soğuğa karşı, icinde keci boynuzu pekmezi, kuru kayısı, yulaf ve mineraller bulunan ozel monulerle besleniyor. 1865 yılında 27 bin donum arazi uzerine "Çiftlik Hattı Hümayun" ismiyle kurulan, 1928'de "Sultansuyu Harası" adını alan işletmede, 152 yıldır atcılık alanında hizmet veriliyor. Burada yetiştirilen ve taylar icin şu gunlerde cok ozel enerji değeri yuksek yemek monuleri hazırlanıyor. Yaz aylarında yonca, yulaf, arpa ve çeşitli minerallerle beslenen safkan atların monusune günde bir kez keçi boynuzu pekmezi ve kuru kayısı ekleniyor. İşletme muduru Ahmet Hamdi Yucel de, atlara ozenle bakıldığını belirterek, şoyle devam ediyor: "Gündüz atlar dışarıya alınır, tablaların temizliği yapılır. Onlerine kaba yemlerini bırakırız. Daha sonra ozel hazırladığımız yiyecekleri veririz. Atlarımıza kış aylarında yulaf, arpanın yanı sıra ceşitli mineraller ve daha cok enerjiye ihtiyacları olduğu icin keci boynuzu pekmezi gibi enerji veren yiyecekler veriyoruz."

PEKMEZ KAYISI YULAF
'ndeki şampiyon at ve taylar özel kış süyle besleniyor. Keçi boynuzu pekmezi, kuru kayısı, yulaf ve mineralli besinler safkanlara enerji veriyor...
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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