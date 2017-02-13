Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından Halep'in en büyük ilçesi Münbiç'e gözler çevrildi. ABD'nin kara ve hava desteği ile ağustos ayı başında Halep'e bağlı Münbiç ilçesini ele geçiren Suriye PKK'sı PYD, şehrin etrafına hendekler kazıyor.
EKSİK BÖLGELERDE YENİ HENDEKLER AÇILIYOR
Terör örgütü PYD, bir yandan DEAŞ tarafından kazılan hendekleri yeniden faaliyete geçirirken diğer yandan eksik bölgelerde yeni hendekler açıyor. PKK elebaşları, El Bab operasyonu sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Münbiç'e yürüyeceğini vurgulayarak, bu nedenle bölgede mayın ve hendeklere önem verilmesi talimatı verdi.
ABD'NİN DESTEĞİYLE MÜNBİÇ'İ ELE GEÇİRDİ
Türkiye, PKK'nın Fırat Nehri'nin batısında kalan bölgelerde etkinlik kurmasını kırmızı çizgi olarak deklare etti. ABD'nin desteğiyle Münbiç'i ele geçiren PKK'nın da ilçeden çıkarılması Türkiye'nin başlıca politikaları arasında bulunuyor. Bu nedenle çeşitli önlemler alan terör örgütü, batıda Um el Safa köyünde hendek kazımına başladı. Daha sonra Cerablus yönünden gelecek saldırılara önlem amaçlı kuzey cephesine genişleyen hendek ve mayınlama faaliyetleri olası kuşatma ihtimaline karşı ilçe çevresini kapsayacak şekilde devam etti.
İLÇEDE 2 BİNDEN FAZLA TERÖRİST BULUNUYOR
Yeni Şafak'a konuşan Münbiç Yerel Meclisi Başkanı Munzir el Sellul, ilçede 2 binden fazla teröristin bulunduğunu ve örgüte yeni teröristler kazandırma amaçlı kamplarda eğitimin sürdüğünü söyledi. Saha kaynakları, ABD tarafından Rakka bahanesi ile PYD'ye Haseke-Rimeylan üssü ve Ayn İsa bölgelerine indirilen silah ve cephanelerin önemli bir bölümünün Münbiç bölgesine sevk edildiğini belirtiyor.
PYD Münbiç’te hendek kazıyor
TSK ve ÖSO'nun Fırat Kalkanı kapsamında El Bab'ı çembere alması ve Münbiç'in sıradaki hedef olması terör örgütü PKK/PYD'yi panikletti. Terör örgütü şehrin etrafına hendekler kazmaya başladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da büyük ölçüde kontrolün sağlanmasının ardından Halep'in en büyük ilçesi Münbiç'e gözler çevrildi. ABD'nin kara ve hava desteği ile ağustos ayı başında Halep'e bağlı Münbiç ilçesini ele geçiren Suriye PKK'sı PYD, şehrin etrafına hendekler kazıyor.
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hehndek-kazanlar-hendeklere-gömulursunuz-inşallah
Mezarlarini simdiden kazmislar,bunu daha once de pkk yapmisti degil mi?ne oldu?kazdiklari cukurlara gomulduler,tarih tekerrurden ibaret,ders almayanlara burada cukurun dibi vardir.!!
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