Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Çelik'in, 24 Kasım 2016'da 2 sivil memurun şehit olup, 33 vatandaşın da yaralanmasına neden olan Adana Valiliği'ndeki bomba yüklü araç saldırısı ile Kayseri'deki Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize edenler arasında olduğu üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp Çelik, adliyeye sevk edildi.
PKK'lı kalleş kıskıvrak yakalandı
Adana'da yurt dışına kaçmaya hazırlanan bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Eyüp Çelik yakalandı. Çelik'in Adana Valiliği ve Kayseri'deki bombalı saldırıyı organize edenlerden biri olduğu üzerinde duruluyor.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Çelik'in, 24 Kasım 2016'da 2 sivil memurun şehit olup, 33 vatandaşın da yaralanmasına neden olan Adana Valiliği'ndeki bomba yüklü araç saldırısı ile Kayseri'deki Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize edenler arasında olduğu üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp Çelik, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Eyüp Çelik , PKK
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HDPKK Domuzlarina sormak lazim, hani her sakalli Deaş Domuzlariydi Aslinda,Deas Pic Domuzlarininin, HDPKK Pic Domuzlaridan farki sadece sakalli oluslari HDPKK Pic Domuzlari aradaki farki kapamayi basarmislar. Bosunami yillarca HDPKK WAR PIGS diye yorumlara yaziyorum zannediyordunuz
Cinsini bilen yazıversin nedir bu
Wikipediyayi acar iki ayakli DOMUZ CINSLERINE bakarsin bence , Sakallı yaban domuzu (Sus barbatus) olabilir yahut Türkiyeye mahsus yaban domuzu (Sus scrofa) da olabilir iki ayakli olduguna göre SAZ calan yeni bir cinsde olabilir
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