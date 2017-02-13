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'lı kalleş kıskıvrak yakalandı

Adana'da yurt dışına kaçmaya hazırlanan bölücü terör örgütü 'nın üst düzey yöneticisi yakalandı. Çelik'in Adana Valiliği ve Kayseri'deki bombalı saldırıyı organize edenlerden biri olduğu üzerinde duruluyor.

PKKlı kalleş kıskıvrak yakalandı
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki operasyonlar sonrasında sıkışan örgütün üst düzey yöneticilerinin Avrupa'ya kaçmak için hazırlık yaptığını ve lojistik sorumlularından 'in Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Çelik'i yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Çelik'in, 24 Kasım 2016'da 2 sivil memurun şehit olup, 33 vatandaşın da yaralanmasına neden olan Adana Valiliği'ndeki bomba yüklü araç saldırısı ile Kayseri'deki Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize edenler arasında olduğu üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp Çelik, adliyeye sevk edildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 18:37
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

HDPKK Domuzlarina sormak lazim, hani her sakalli Deaş Domuzlariydi Aslinda,Deas Pic Domuzlarininin, HDPKK Pic Domuzlaridan farki sadece sakalli oluslari HDPKK Pic Domuzlari aradaki farki kapamayi basarmislar. Bosunami yillarca HDPKK WAR PIGS diye yorumlara yaziyorum zannediyordunuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 13.02.2017 22:12
vatandaş vatandaş

Cinsini bilen yazıversin nedir bu

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 13.02.2017 18:54
izlenimler izlenimler

Wikipediyayi acar iki ayakli DOMUZ CINSLERINE bakarsin bence , Sakallı yaban domuzu (Sus barbatus) olabilir yahut Türkiyeye mahsus yaban domuzu (Sus scrofa) da olabilir iki ayakli olduguna göre SAZ calan yeni bir cinsde olabilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır0
cevapla 14.02.2017 01:35
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