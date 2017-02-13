Oyun bozuldu Aydın Doğan!

Kanal D'de sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci'nin işine son verilmesi olayının bir provokasyon olduğunu açıklamıştık. Aydın Doğan'ın son hamlesi ise bunu resmen doğruladı. Tarafsızlık ilkelerini bahane ederek işine son verilen Değirmenci'nin yerine CNN TÜRK'te ekonomi müdürü olarak görev yapan Emin Çapa getirildi.

MESELE 'TARAFSIZLIK' DEĞİL!

Aydın Doğan'ın referandum ayarlı olarak Değirmenci'nin işine son vermesi 'hayır' kampanyasına destek olmak için bir algı operasyonuydu. 'Tarafsızlık' bahanesiyle kovulan Değirmenci'nin yerine Emin Çapa'nın getirilmesi meselenin 'tarafsızlık' olmadığını resmen gözler önüne serdi. Medyaya baskı yaygarası kopararak Aydın Doğan'a tek kelime etmeden hükümete saldıran çetenin de gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu.

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA HAKARET ETMİŞTİ

Yaptığı yayınlarla yıllardır ülke batıyor diyen Emin Çapa, 15 Temmuz kahramanlarına da hakaret etmişti. Çapa, "Dolar 3.46'yı aştı. Ne oldu, dolar sevgisi vatan sevgisini geçti mi? 'Tankların önüne yatarız, dolarımızı satmayız' mı? Kahramanlar nerede?" şeklinde bir tweet atmış ve büyük tepki almıştı.