Oyun bozuldu Aydın Doğan!

Kanal D'de sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci'nin işine son verilmesi olayının bir provokasyon olduğunu açıklamıştık. Aydın Doğan'ın son hamlesi ise bunu resmen doğruladı. Tarafsızlık ilkelerini bahane ederek işine son verilen Değirmenci'nin yerine CNN TÜRK'te ekonomi müdürü olarak görev yapan Emin Çapa getirildi.
MESELE 'TARAFSIZLIK' DEĞİL!
Aydın Doğan'ın referandum ayarlı olarak Değirmenci'nin işine son vermesi 'hayır' kampanyasına destek olmak için bir algı operasyonuydu. 'Tarafsızlık' bahanesiyle kovulan Değirmenci'nin yerine Emin Çapa'nın getirilmesi meselenin 'tarafsızlık' olmadığını resmen gözler önüne serdi. Medyaya baskı yaygarası kopararak Aydın Doğan'a tek kelime etmeden hükümete saldıran çetenin de gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu.
15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA HAKARET ETMİŞTİ
Yaptığı yayınlarla yıllardır ülke batıyor diyen Emin Çapa, 15 Temmuz kahramanlarına da hakaret etmişti. Çapa, "Dolar 3.46'yı aştı. Ne oldu, dolar sevgisi vatan sevgisini geçti mi? 'Tankların önüne yatarız, dolarımızı satmayız' mı? Kahramanlar nerede?" şeklinde bir tweet atmış ve büyük tepki almıştı.
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HAYIRCI GOGMOGOG DARBUKACILARI; Adanmis Garson Hergeleleri Cici Sazcilari Pijamali Esekleri , Arastirmaci ANHORMONLULARI gördükce Papaganlari daha cok sevmeye basladim .Namuslu papaganin bile tenezzül etmiyecegi , Agizlarini kapasan ALTAN Osuruk gicirtisi bunlarin gagalarindan düşmüyor.
Kendi dillerinden dinlerinden habersiz bir alay ENTEL DANTEL hödük GOGMOOG ( Yecüc Mecüc, Eciş Meciş ) yok etmek, Idrakimize vurulan zincirleri kırmak, TÜRKIYE TÜRKLERINDIR yalanlarıni yok etmek, Türk insanını Türk insanından ayıran duvarları yıkmak icin EVET
bunlar kim milli olma milliyetci olma kim dogan holdingin ne oldugunu bu halk çok iyi biliyor tarafsızlıkmış bunlar yıllarca ülkeyi karalamak için sözüm ona haberler yaptılar bunlar dagdaki eli silahlı terörüsten daha tehlikeli bu ülke için medya kılıfı altında gazetecilik kılıfı altında ülkeyi karalamak ülkenin mahremiyetini açıga çıkartmak gizli kalması gereken bilgilerini servis etmekten başka ne bilirler işte bu yüzden memleketimize ülkemize sahip çıkmalıyız hayır kampanyasında birleşen fetö hdp pkk ve chp zihniyetine sert bir tokat atabilmek için her vatansever TÜRKİYE ÇUMHURİYETİ vatandaşı O gün geldiginde hasta dahi olsa gidip EVET oyunu kullanmalıdır o gün geldiginde bunlara sert bir tokat atacak ülkenin başına bela edilen sistemi askeri darbelerle yıpranmasını saglayan sistemi kaldırıp tarihin çöpüne kömmeliyiz sonuna kadar evet demeli ülkemize sahip cıkmalıyız
Pijamali BITLER, Ceketli PIRELER, Kadife eldivenli KENELER al birini vur ötekine Not: Nasreddin hocanin Esek i ve cocugu ile yolculugunu bilirtmisiniz Kisadan Anlatayim : Nasreddin hoca Esegin sirtinda cocugu ile yolda giderken Adamin biri Esege yazik degil mi ikinizde Esegin Sirtina binmisiniz demis Hoca esekten inmis ve Yolda giderken yine Adamin biri hocaya, Sen yasli adamsin cocugun Esegin sirtinda demis, Hoca cocuguda indirmis Esegi sirtina almis yola koyulmus Türkiyenin durumu iste aynen böyle---> Pijamali Esegi Bit Pire ve KENELERIYle Yüklenmis gidiyoruz ESEK i Sirtinizdan indirecek olsanin ANIRTILARI Dünyanin Öbür ucundan DINLEYIN
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