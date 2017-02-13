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O de kumpas

O kaset de kumpas
Nuh Mete Yüksel, bir dönemin en ünlü savcısıydı. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı olarak görev yaparken 2000 yılında teröristbaşı Gülen'e dava açtı. Ancak başına gelmeyen kalmadı. kumpasıyla karşılaştı. Görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu kumpas gizli tanıklarla kanıtlandı. Bir gizli tanık kasedin, FETÖ firarisi ve Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı Harun Tokak tarafından gazete yöneticilerine getirildiğini anlattı.

KENAN KIRAN
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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