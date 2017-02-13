O kaset de kumpas

Nuh Mete Yüksel, bir dönemin en ünlü savcısıydı. Ankara Devlet GüvenlikMahkemesi (DGM) Başsavcısıolarak görev yaparken2000 yılında teröristbaşıGülen'e dava açtı. Ancakbaşına gelmeyen kalmadı.Kaset kumpasıyla karşılaştı. Görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu kumpas gizli tanıklarla kanıtlandı. Bir gizli tanık kasedin, FETÖ firarisi veGazeteciler ve YazarlarVakfı Eski Başkanı HarunTokak tarafından gazeteyöneticilerine getirildiğinianlattı.
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