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O anneye son görev

O anneye son görev
İstanbul İkitelli'de yaşayan ve bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Belgin Yılmaz Cörüt (28), 6 ay önce anne oldu. Daha sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan genç kadına kemik iliği kanseri teşhisi konuldu. İlik nakli yapılan ve bir süredir tedavi gören Belgin Yılmaz Cörüt, önceki gün hayata gözlerini yumdu. Talihsiz kadın, dün memleketi Ordu'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Anne olduktan 6 ay sonra kansere yenilen , dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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