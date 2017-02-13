O anneye son görev

İstanbul İkitelli'de yaşayan ve bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Belgin Yılmaz Cörüt(28), 6 ay önce anne oldu. Daha sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan genç kadına kemik iliği kanseri teşhisi konuldu. İlik nakliyapılan ve bir süredirtedavi gören BelginYılmaz Cörüt, öncekigün hayata gözleriniyumdu. Talihsiz kadın, dünmemleketi Ordu'da gözyaşlarıarasında son yolculuğuna uğurlandı.
Anne olduktan 6 ay sonra kansere yenilen Belgin Yılmaz Cörüt, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.