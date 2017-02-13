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Mutfak u!

Mutfak kamyonu!
'da yaşayan Ümit Topal (35) 15 yıl bir da sattı. Daha sonra aynı konsepte dükkan açmaya karar verdi. 1970 model bir kamyon satın aldı. Aracın kasasını mutfağa dönüştürdü. Daha sonra da bir dükkan kiralayıp kamyonu içine yerleştirdi. Kamyonun içindeki ocakta kebap pişirip satmaya başladı. Görenlerin hayretler içerisinde kaldığını söyleyen Topal, "Yaptığımız bir girişimcilik örneği" dedi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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