Müdüre bak

Şiddet, okula sıçradı. Muğla Fethiye'de bulunan Kargı Şehit Refik Cesur Ortaokulu'nda 23 Aralık günü dayak skandalı yaşandı. 7'nci sınıf öğrencisi E.O. (12), ders sırasında yaramazlık yaptı. Sınıf öğretmeni durumu okul müdürü H.A.'ya anlattı. Bunun üzerine sınıfa giden H.A., öğretmeni tarafından şikayet edilen çocuğa "Odama git ve beni bekle" diye bağırdı. Daha sonra odasına geçen müdür, H.A.'yı yumrukladı. Ağlayarak evine giden küçük çocuk, annesi Semra O.'ya okul müdürü tarafından dövüldüğünü ve başının döndüğünü anlattı. Oğlu için hastaneden darp raporu alan anne, soluğu savcılıkta aldı. Ailenin şikayeti üzerine H.A. hakkında soruşturma başlatıldı. H.A. hakkında 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açıldı.
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