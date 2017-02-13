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Okul ü H.A., 12 yaşındaki sini yumrukladı. Hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Müdüre bak
Şiddet, okula sıçradı. Muğla Fethiye'de bulunan Kargı Şehit Refik Cesur Ortaokulu'nda 23 Aralık günü dayak skandalı yaşandı. 7'nci sınıf si E.O. (12), ders sırasında yaramazlık yaptı. Sınıf öğretmeni durumu okul ü H.A.'ya anlattı. Bunun üzerine sınıfa giden H.A., öğretmeni tarafından şikayet edilen çocuğa "Odama git ve beni bekle" diye bağırdı. Daha sonra odasına geçen müdür, H.A.'yı yumrukladı. Ağlayarak evine giden küçük çocuk, annesi Semra O.'ya okul müdürü tarafından dövüldüğünü ve başının döndüğünü anlattı. Oğlu için hastaneden darp raporu alan anne, soluğu savcılıkta aldı. Ailenin şikayeti üzerine H.A. hakkında soruşturma başlatıldı. H.A. hakkında 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açıldı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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