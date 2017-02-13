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'de 4 isme

'li milletvekilleri , İsmail Ok, Nuri Okutan ile MHP üyesi yle disipline sevk edildi.

MHPde 4 isme ihraç talebi

Kayseri Milletvekili , Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve , tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Halaçoğlu, Ok, Okutan ve Oğan'ın kamuoyu önünde yaptığı bazı açıklamalarının, toplantılarının ve benzeri faaliyetlerinin incelendiğini bildirdi.

İnceleme sonrasında, bu isimlerin parti tüzüğünün 11. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarla bağdaşmayan birçok eylem ve söylemi ile anayasa değişikliğine dair kanun teklifi öncesinde ve referandum sürecinde partinin yetkili organlarının aldığı ve belirlediği karar ve politikalara aykırı biçimde görüş ve beyanda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partimiz üyeliği ile bağdaşmayacak şekilde başka platformların kurulmasını desteklemek, bu kapsamda partimiz disiplin ve hiyerarşisine aykırı biçimde başkaca siyasi partilerin değişik kademedeki temsilcilerine ziyaretlerde bulunmak suretiyle partimiz tüzüğünün disiplin hükümlerini ihlal ettikleri iddiasıyla; Parti tüzüğümüzün 78/4e-h maddelerini ihlal mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmişlerdir."
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 15:56
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

HELAL OLSUN BAHÇELİYE ACIMA ACINCAK HALE DÜSERSİN.............................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2017 01:02
emrah emrah

referandumda fetöcü ve pkk lılara inat evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 13.02.2017 17:20
azat azat

defolun gidin MHP de sizin gibi hainlere yer yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 13.02.2017 17:19
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