Lahit nöbeti

Bursa'nın İznik İlçesi'nde Hatice Sürün'e ait olan zeytinliğe, geçen yıl defineciler dadandı. Bahçede lahit bulan kaçak kazıcılar kapağını kırıp içine girmeye çalıştı. Durumu fark eden Sürün ise İznik Müze Müdürlüğü'nü aradı. Bölgeye giden ekipler yaptıklarıkazıda, 'Geç Roma Dönemi' olarakadlandırılan 3'üncü Yüzyıl'dan kalmalahiti ortaya çıkardı. 7 ton ağırlığındakilahit topraktan temizlendi. Üst kapağında defineciler tarafından 30 santimetre çapında delik açıldığı tespit edildi. Kenarlarında ise bugüne kadarbölgede hiç rastlanmayan lotusçiçeğine sarılı Eros kabartmaları veaslan başı figürleri görüldü.
TOPRAKTAN TARİH FIŞKIRDI
4 günlük çalışma sonucu topraktan çıkarılan lahit, müzeye götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgede sürdürülen geçen ay ki kazıda da bir lahit daha bulundu. İznik Müzesi arkeologlarının yaptığı yüzey araştırmasında kapağına ulaşılan mezarın hiç açılmadığı öne sürüldü. Toprakla üzeri örtülen lahitin incelenmesi için Ankara'dan uzman ekiplerin bölgeye gideceği öğrenildi.
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