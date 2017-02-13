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nöbeti

’te definecilerin yağmaladığı e el konuldu. 4 günlük kazının ardından çıkarılan mezar, müzeye götürüldü

Lahit nöbeti
Bursa'nın İlçesi'nde Hatice Sürün'e ait olan zeytinliğe, geçen yıl defineciler dadandı. Bahçede bulan kaçak kazıcılar kapağını kırıp içine girmeye çalıştı. Durumu fark eden Sürün ise İznik Müze Müdürlüğü'nü aradı. Bölgeye giden ekipler yaptıkları kazıda, 'Geç Roma Dönemi' olarak adlandırılan 3'üncü Yüzyıl'dan kalma lahiti ortaya çıkardı. 7 ton ağırlığındaki lahit topraktan temizlendi. Üst kapağında defineciler tarafından 30 santimetre çapında delik açıldığı tespit edildi. Kenarlarında ise bugüne kadar bölgede hiç rastlanmayan lotus çiçeğine sarılı Eros kabartmaları ve aslan başı figürleri görüldü.

TOPRAKTAN TARİH FIŞKIRDI
4 günlük çalışma sonucu topraktan çıkarılan lahit, müzeye götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgede sürdürülen geçen ay ki kazıda da bir lahit daha bulundu. İznik Müzesi arkeologlarının yaptığı yüzey araştırmasında kapağına ulaşılan mezarın hiç açılmadığı öne sürüldü. Toprakla üzeri örtülen lahitin incelenmesi için Ankara'dan uzman ekiplerin bölgeye gideceği öğrenildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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