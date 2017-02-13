Köşeye sıkışan DEAŞ yollara kum döküyor

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'nda artık El Bab'ın düşmesine saatler kaldı. Terör örgütü DEAŞ'ın son çırpınışlarını sergilediği Suriye'nin kuzeyindeki ilçede yollara ve sokak aralarına kum döktüğü görülüyor.

Operasyondan sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda bir Türk tankının El Bab'ın içine kadar ilerlediği, sıkışan terör örgütünün Habib Fahri Camii yakınlarına da kum yığdığı yer alıyor.





Fotoğraflarda ayrıca, Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilçe dışında operasyona hazırlandığı bir kare de var.



El Bab'ın doğusundaki Bizaa kasabasında ise ÖSO bayrağı dalgalanıyor.





Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün sabah yaptığı açıklamada son bir günde 194 terör hedefinin vurulduğunu duyurdu.

30 DEAŞ teröristinin öldüğünü belirten TSK, bombardımana tutulan yerler arasında binalar, komuta kontrol merkezleri ve bomba yüklü araçların bulunduğunu belirtti.

Altıncı ayını doldurmak üzere olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, El Bab'ın alınması hayati önem taşıyor. Stratejik ilçenin el değiştirmesiyle, DEAŞ çözülmeye başlayacak. Teröristlerin doğuda fiili başkent ilan ettikleri Rakka'ya doğru kaçması bekleniyor.

ERDOĞAN: AN MESELESİ, TERK EDİYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da yaptığı açıklamada, operasyondaki son durumu şu sözlerle aktarmıştı:

"Şu anda El-Bab, gerek bizim tarafımızdan, gerekse Özgür Suriye Ordusu tarafından dört bir yandan kuşatılmış vaziyette ve güçlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte de merkeze inmiş vaziyette. En önemli nokta olan Hastane kısmı. Zaten birkaç gün önce tamamen alınmıştı ki orası hakim bir noktaydı. Bu hakim noktayı bizler ele geçirdikten sonra süreç çok daha hızla lehte gelişmeye başladı.

Şu anda da merkeze girilmiş vaziyette. Merkeze de girilmesi hasebiyle artık DEAŞ güçleri tamamıyla El-Bab'ı terk etme süreci içerisine girdi. Öyle zannediyorum ki artık bundan sonrası an meselesidir."

'TRUMP VE KOALİSYONLA PAYLAŞTIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca sınır ötesi harekâtın nihai hedefiyle ilgili de açıklamalar yaptı:

"Hedef nedir? Hedef burada, 4-5 bin kilometre karelik terörden arındırılmış güvenli bölgedir. Bu güvenli bölgenin halliyle birlikte de hem Suriye'den göçü, ilticayı önlemek, onlara orada yerleşim alanlarını temin etmek hem de bizim kamplarımızdaki insanları kendi topraklarına döndürmek. Tabii bunu yapabilmek için de onlara bizim oralarda adeta yeni şehirler kurmak gibi bir gayretimiz var. Ben bu düşüncelerimi Sayın Trump ile de paylaştım. Koalisyon güçleriyle de başta Almanya olmak üzere, onlarla da paylaştım. Bizler burada her türlü altyapı çalışmalarında görev alırız. Burada dayanışma ile bunu başarırsak, sağlarsak, orada tüm sosyal donatı alanlarına varıncaya kadar konutlarını eğer yapacak olursak, burada yeni bir süreç başlayacaktır. Çadırda, başka ülkede yaşamak, ister konteyner olsun, ne olursa olsun... Kendi ülkesi gibi rahat olmayacaktır. 'Onlara da kendi ülkelerine dönme fırsatını vermiş olacağız' dedik."

İKİNCİ ADIM UÇUŞA YASAK BÖLGE

Erdoğan, söz konusu bölgede mutlaka uçuş yasağının gelmesi gerektiğini söyledi:

"Siz burayı yapıyorsunuz ama bu terörden arındırılan bölgeyi eğer uçuşa yasak bölge olarak ilan etmediğiniz sürece orada güvenlik tabii ki olamayacaktır. Onu da uçuşa yasak bölge olarak ilan edip, ki bunu Amerika ile de Rusya ile de paylaştık, görüştük, o zaman orada güvenlik olacağı gibi bir de kendi içinde onlar milli ordusunu da oluşturmak suretiyle kendini güvende hissedecektir. En önemlisi tabii ki bir eğit-donat olayıdır. Bu eğit-donatı da başından itibaren zaten bizler yürütüyoruz. Özgür Suriye Ordusu bu eğit-donat kapsamında yetiştirilmiş bir ordudur."

24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, kısa sürede Cerablus-Azez hattı DEAŞ teröristlerinden temizlendi. Ardından güneye doğru ilerleyen özel kuvvetler ve ÖSO unsurları, Aralık ayı başından bu yana El Bab'ı kuşatma altında tutuyor.