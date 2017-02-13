Kayakçı çoban

Isparta'nın Çobanisa Köyü'nde çobanlık yapan Emrah Perçemkaya (30), kayak sporuna merak sardı. 11 yıl kayak ve snowboard yaptıktan sonra antrenör olmak için Türkiye Kayak Federasyonu'na başvuru yaptı. Katıldığı kursu başarıyla geçerek 1. kademe antrenörlük belgesini aldı. Perçemkaya, bir yandan çobanlık yaparken diğer yandan Davraz Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçilerle köyündeki çocuklara snowboard eğitimi verdiğini anlattı.
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