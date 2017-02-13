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Kayakçı çoban
Isparta'nın isa Köyü'nde çobanlık yapan (30), sporuna merak sardı. 11 yıl kayak ve snowboard yaptıktan sonra antrenör olmak için Türkiye Kayak Federasyonu'na başvuru yaptı. Katıldığı kursu başarıyla geçerek 1. kademe antrenörlük belgesini aldı. Perçemkaya, bir yandan çobanlık yaparken diğer yandan Davraz Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçilerle köyündeki çocuklara snowboard eğitimi verdiğini anlattı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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