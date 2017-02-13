Kartal metrosunda intihar girişimi!

Kartal'da metro istasyonunda tekerlekli sandalyesini raylara sürerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kartal istasyonuna giren metro, tekerlekli sandalyesini raylara sürdüğü belirtilen bedensel engelli Utku Özer'e (37) çarptı.
Ağır yaralanan Özer, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla raylardan alınarak, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle karşılıklı olarak tek hat üzerinden yapılan metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.
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