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Kanlı şenlik

’nden dönenleri taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı. 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Kanlı şenlik
Antalya'da 'nden dönenleri taşıyan midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kent merkezine 40 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen şenliklerden dönen İş Bankası Emekliler Derneği Şubesi üyelerinin içinde bulunduğu midibüs, hatalı sollama sonucu kaza yaptı. 21 kişiyi taşıyan araç, yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir ağaca çarparak duran midibüsteki Tamer Ayfer ile Müşerref Özdamar yaşamını yitirirken, 9 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçta sıkışan yolcular, çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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