Kanlı şenlik

Antalya'da Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönenleri taşıyan midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kent merkezine 40 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenen şenliklerden dönen İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin içinde bulunduğu midibüs, hatalı sollama sonucu kaza yaptı. 21 kişiyi taşıyan araç, yaklaşık10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir ağaca çarparak duran midibüsteki Tamer Ayfer ile Müşerref Özdamar yaşamını yitirirken, 9 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçta sıkışan yolcular, çevredekiler tarafından insan zincirioluşturularakkurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
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