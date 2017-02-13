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mezarlığı

Kandil mezarlığı
Terör örgütü , bitti! 2016'da 364 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Hainlerin ifadeleri ise terör yuvası 'in temizlendiğini gözler önüne serdi. Bir terörist ifadesinde "Kandil bir mezarlık. Kandil'de infazların nedenleri ajanlık ve ihanet! Kahramanlık destanıyla dağa çıkarıp modern köle yapıyorlar" dedi.

SIRRIBERK ARSLAN
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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