Kandil mezarlığı

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Terör örgütü PKK, bitti! 2016'da 364 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Hainlerin ifadeleri ise terör yuvası Kandil'in temizlendiğini gözler önüne serdi. Bir terörist ifadesinde "Kandil bir mezarlık. Kandil'de infazların nedenleri ajanlık ve ihanet! Kahramanlık destanıyla dağa çıkarıp modern köle yapıyorlar" dedi.
SIRRIBERK ARSLAN
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Gazete
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