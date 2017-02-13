Kabus taksi

Cinayet zanlısı Osman B. hapisten kaçtı. Birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu silah zoruyla bir taksiye bindirdi. Özel harekat polisi devreye girdi. Çılgın adam saatlerce ikna edilemedi, ailesi ecel terleri döktü...
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye İlçesi'nde cezaevi firarisi Osman B. havaya ateş ederek bir taksiyi durdurdu. Birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu bindirip sürücüden aracı hareket ettirmesini istedi. Polis ekipleri taksinin peşine düştü. Aracın yolu Direkli Mahallesi'nde kesildi. Polisin tüm ikna çabasına rağmen Osman B. rehinelerinbulunduğu taksiyi tarlayasürerek kaçtı. Yaklaşık 50 metre kaçan Osman B.'nin bulunduğu araç aynı yol güzergahında polisin daha önceden yerleştirdiği kapana girince lastikleri patladı. Polislerden uzaklaşmalarını isteyen zanlı, aksi takdirde kadını, çocuklarını ve kendisini öldüreceğini söyledi. Bölgeye çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri konuşlandırıldı. Osman B.'yi ikna etmek için Emniyet Müdürü Sunay Balıkaya ile müzakereci polis saatlerce zırhlı araçtan anons yaptı. Sabaha kadar uyumayan ekipler, Osman B.'den rehineleri bırakmasını istedi. Bu sırada taksi sürücüsü İbrahim Yıldız bir fırsatını bulup araçtan atlayarak ekip otosuna sığındı. Çocuklarına ve eşine ecel terleri döktüren Osman B. kendisinebir araç tahsis edilmesini veserbest bırakılmasını istedi. İkna çabaları sürerken zanlı 2 çocuğunu serbest bıraktı.
6 AYDIR KAÇIYORDU
Büyük korku yaşayan çocuklar, polis gözetiminde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuklarını saatlerce rehin tutan Osman B.'nin cinayet suçundan cezaevine girdiği ortaya çıktı. Cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi. Zanlının 6 aydır firari olduğu kaydedildi.
DEHŞETİ YAŞADILAR
Osman B. saatler sonra iki küçük çocuğunu serbest bıraktı. Çocuklar olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.
CANINI ZORKURTARDI Taksi şoförü İbrahim Yıldız, Osman B.'nin başına silah dayadığını söyledi. Zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan Yıldız, kendisini polis otosuna zor attı. Yaşadığı şok yüzüne yansıdı.
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