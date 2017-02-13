Meteoroloji'nin İstanbul için günler öncesinden yaptığı kar yağışı başladı. Tahminlere göre akşam 18:00'den sonra İstanbul'da görülecek olan yoğun kar yağışı Beylikdüzü ve Avcılar'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

ÇARŞAMBAYA KADAR ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da çarşamba gününe kadar etkisini gösterecek olan kar yağışı daha sonra yerini yağmura bırakacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Batı Akdeniz'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 2

İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu 5

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların ; doğusunda yer yer yoğun olması bekleniyor.)

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4



