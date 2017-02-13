İntihar şov

İstanbul Beyoğlu dün intihar girişimine sahne oldu. Beş katlı bir binanın çatısına çıkan İbrahim A.'yı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Polisler de çatıya çıkan kişiyi ikna etmesi için olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis İbrahim A.'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan İbrahim A. sürekli yerini değiştirdi. Çatıdankendisini izleyenlere ve itfaiye ekiplerinekiremit ve taş attı. Meraklı vatandaşlar dabu anları cep telefonuna kaydetti. İbrahim A. yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indi. Kendisine kimsenin yardım etmediğini söyleyen çılgın adam sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.