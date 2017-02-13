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İbrahim A. ‘Borçlarım var’ deyip çatıya çıktı. Bu anı kaçırmak istemeyenler cep telefonlarına sarıldı!

İntihar şov
İstanbul dün girişimine sahne oldu. Beş katlı bir binanın çatısına çıkan İbrahim A.'yı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Polisler de çatıya çıkan kişiyi ikna etmesi için olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis İbrahim A.'yı ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan İbrahim A. sürekli yerini değiştirdi. Çatıdan kendisini izleyenlere ve itfaiye ekiplerine kiremit ve taş attı. Meraklı vatandaşlar da bu anları cep telefonuna kaydetti. İbrahim A. yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indi. Kendisine kimsenin yardım etmediğini söyleyen çılgın adam sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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