İkiz felaket!

Siirtli ikizler Cahide ve Nahide Türk, üniversiteyi bitirdi. Cahide’nin hayali hayat kurtarmak, Nahide’ninki ise köy çocuklarına eğitim vermekti. Ancak sobadan sızan gaz sonucu ikisi de yaşamını yitirdi...
Cahide ve Nahide Türk (23) isimli ikiz kardeşler, Siirt'in Pelva İlçesi'ne bağlı Palamutlu köyünde dünyaya geldi. Korucu baba Ahmet Türk ile Vecide Türk çiftinin 13 çocuğundan ikisi olan kızlar, ilkokul eğitimi için köylerindeki okula gitti. Babalarının desteğiyle liseyi Siirt'te bitiren ikizler, üniversite sınavında da büyük başarı gösterdi.
ATAMA BEKLEDİLER
Nahide, Bingöl Üniversitesi Felsefe Öğretmenliği, Cahide ise Burdur Üniversitesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümüne yerleşti. Büyük zorluklar içerisinde üniversiteyi kazanarak ailesini gururlandıran ikizler, okullarını başarıyla bitirdi. Ardından memleketleri Siirt'e gitti. Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) iyi bir puan alan ikizler, atama beklemeye başladı. Bir yandan da Nahide,geçtiğimiz yıl öğretmenolmayan köylerinde,gönüllü öğretmenlikyapıp minik çocuklarısevindirdi. Bu sene ise ailelerine destek olmak için Siirt'teki bir çağrı merkezinde işe başladı. Yeni Mahalle'de oturan ağabeyleri Mehmet Türk'ün alt katındaki evi kiraladı.
UMUTLARI SÖNDÜ...
Hafta sonu tatilinde köylerine giden ikizler, Cumartesi günü ailesiyle yemek yedi. Daha sonra Siirt'teki evlerine gitti. Ertesi sabah kardeşlerini uyandırmak için evin kapısını çalan abi Türk, cevap alamadı. "Haftasonu uyuyorlardır" diye bir süre bekledi. Ancak öğleden sonra da kardeşlerinin sesleri çıkmayınca eve giren ağabey, acı gerçekle yüz yüze geldi! Hayatkurtarmayı ve ülkesineyararlı gençleryetiştirmeyi hayal edenikizler, aynı gün yaşamınıyitirdi. Umutlarını kaybeden aileyi ise kimse teselli edemedi. İkizler, önceki akşam köylerinde toprağa verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.