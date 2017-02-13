İhraç ediliyor

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soruşturmalarında isimleri geçen Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, İstanbul eski Valisi ile , ve İsmail Demiriz'in, kulüp üyeliklerinden atılacağı öğrenildi. Kulübün önümüzdeki ay yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da bu isimleri kararı alacağı bildirildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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