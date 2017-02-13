İhanet vardiyası

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, eşini bir başka erkekle yakalayan koca çılgına döndü. Hızlı davranan polis cinayetin önüne geçti. Olay, Zafer Mahallesi'nde gece 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir fabrikada gece vardiyasında çalışan N.U.'yu (29) arayan kimliği belirsiz kişi, "Karın seni şu an evinde aldatıyor" ihbarında bulundu. Telefondaki şahsın söyledikleri karşısında çılgına dönen N.U. yanına birkaç arkadaşını da alarak evine koştu. 20 dakika boyunca ısrarla kapının açılması için zile basan koca bir sonuç alamadı.



MESAİ ARKADAŞI ÇIKTI

Arkadaşlarıyla birlikte oturduğu apartmanın çevresini saran N.U., bu esnada kaçmaya çalışan evli ve iki çocuk babası S.D.'yi yakaladı. S.D.'ye vurmaya başlayan N.U., ihbar üzerine olay yerine giden polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bu sırada eve giren güvenlik güçleri bir çocuk annesi Ş.B.U.'yu ekip otosuna bindirerek kocasının saldırısından korudu. Aldığı yumruk darbeleriyle yüzü kanlar içinde kalan S.D., emniyete götürüldükten sonra tedavisi için hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayenede S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yüzünde darbelere bağlı şişlikler oluştuğu görüldü. Hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürülen S.D.'nin, "Biz iş konuşuyorduk" dediği öğrenildi. Bir çocuk annesi Ş.B.U'nun ise belediyeden mesai arkadaşı olan S.D. ile aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söylediği iddia edildi.