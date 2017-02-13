Hükümetten borcu olanlara müjde

Bakanlar Kurulu'nun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Kurtulmuş, "Türkiye'deki hayvan varlığının kayıt altına alınmasıyla ilgili ilave tedbirler öngörülmektedir. Hayatı ve sağlığı tehlikeye atan taklit ve tahşişlerle ilgili etkin bir mücadele öngörülmektedir. Çiftçi kardeşlerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir" dedi.



Kurtulmuş'un konuşmasının satırbaşları:;

Hayatı ve sağlığı tehdit eden içerikte ürünler üreten şirketlere cezai tedbirler artırılacak, etkin mücadele öngörülmektedir.

ÇİFTÇİYE MÜJDE

Müjde mahiyetinde verilebilecek bir husus ise şu: Çiftçilerimizin borçları yeniden yapılandırılacak yani ötelenecek. Yasa tasarıları gündeme getirildi. Bakanlar Kurulu'nda ele alındı.

'TÜRKİYE UZAY AJANSI GEÇ KALINMIŞ BİR PROJE'

Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili yasa çalışmaları görüşüldü. Türkiye için geç kalınmış bir proje ama bugün Türkiye'nin Türkiye Uzay Ajansı kurması elzem hale gelmiştir. Ülkemizin uzaydan daha iyi yararlanması için bir yapıya kavuşacağız.

Bugün bu konular gündeme geldi. Her madde detaylı bir şekilde gözden geçirilecek. 3 alanda yasa teklifleri olgunlaştırılacak ve meclise getirilecektir.

SORU-CEVAP

EL BAB OPERASYONU

Cerablus ile başlayan operasyon El Bab'a kadar uzandı. Bu operasyonun zaferle sonuçlanacağını öngörüyoruz. Operasyon başlamadan önce ABD ile bir mutabakatımız vardı. PYD ve YPG unsurlarının çekilmesi. Bunu bekliyoruz. Çok dinamik bir süreç. Yakınen takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonra Türkiye uluslararası koalisyonla mutabakat sağlanırsa Münbiç ve Rakka'nın temizlenmesi için adım atılabilir. Rakka DEAŞ'ın merkezidir. Biz orayı DEAŞ'tan temizleyeceğiz ama yerine PYD'yi koyarız derseniz bu Türkiye için tehdit olur.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE PKK VE FETÖ'NÜN HAYIR DEMESİ

Anayasa değişikliği paketinin 16 Nisan'da halk oyuna sunulacak olması önemli bir kazanımdır. Bu kampanya içinde hayır ve evet diyenler olacak. Sayın Başbakanımz ve Cumhurbaşkanımızın söylediği net bir şey var: Kandil'den teröristlerin bu referandumda hayır çıkması ile ilgili çalışmaların artması yönünde görüşlerini ifade ettiğini görüyoruz. FETÖ'nünde hayır çıkması için bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. FETÖ ve PKK bağlantılı grupların hayır'a destek veriyor demesi bütün hayır'clılar için terörist algısı yaratmak değildir. Kendileri böyle bir şey dememiştir. Dikkat çektikleri husus devlet ve Türkiye düşmanı unsurların hayır dediğidir. Lafı yanlış anlamaya gerek yoktur. Söylenen çok nettir. Türkiye'de Türkiye düşmanı olan bir takım grupların hayır demeleri, hayır diyen herkesin terörist olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış bir algı operasyonunun parçası haline getirilmesin.



ÇİFTÇİLER İÇİN YAPILANDIRMA TARİHİ

Bunun bir takvimi var ancak ilgili bakanlıklar açıklayacaktır.

ÖZEL TV'LERİN YAYINLARI İLE İLGİLİ CEZALAR

​Geçtiğimiz dönemdeki seçimlerde özel televizyonlara çok yüksek haksız cezalar geldi. Rekabete açık bir alandır özel televizyon kurumları. 'Evet'i de, 'hayır'ı da destekleyen kanallar olacak. Her görüşten insanlar kendisine yakın görüşten insanlarla görüşlerini paylaşabilir. Bu haksızlık ortadan kaldırılmıştır.



ŞU ANDA EVET OYLARI CİDDİ PLANDA YÜKSELİŞTE

Kampanyanın başında olmamıza rağmen Evet'ler ciddi miktarda önde gidiyor. Kampanya ilerledikçe inşallah yüksek oranda bir evet çıkacağına inanıyorum ve öyle görüyorum. Biz kamuoyu anketlerini çok iyi kullanabilen bir partiyiz. Çok şükür anketler şimdiye kadar bizi yanıltacak sonuçlar ortaya çıkarmadı. Sürekli halkın nabzını kontrol edeceğiz. İnanıyorum ki güzel bir kampanya yapacağız ve sonuçta 16 Nisan'da güçlü ve büyük Türkiye için evet sandıktan çıkacaktır.