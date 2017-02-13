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Grafiker

Teröristbaşı Gülen, ’ın manşetlerini attı! Örgütüne emirler yağdırdı! Kapatılan nin grafikeri ise ’nın sivil ı çıktı... Üstelik ’nün uyuyan hücrelerinde yer aldı

Grafiker
FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/ PDY) kanlı emellerine yı da bulaştırdı. Kapatılan sinin Genel Yayın Yönetmeni , ABD'ye koşup akıl hocasından emir aldı! Teröristbaşı Gülen'in emirleri doğrultusunda gazeteyi yaptı. Gülen ise Pensilvanya'daki malikanesinden 'ın manşetlerini attı. İşte örgütün basın bülteni olan Zaman'ın grafikeri de imam çıktı! Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün uyuyan hücrelerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık aralarında 'daki girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen ve aralarında kurmay albayların da yer aldığı 41'i tutuklu 45 şüpheliyle ilgili iddianame hazırladı.

CELEPOĞLU'NUN 'ABİ'Sİ VAR
15 Temmuz darbe girişimine katılmayan şüphelilerin 'kripto, uyuyan hücre' olarak darbenin başarısız olması halinde içinde gizlendikleri vurgulandı. İddianamede ayrıca MİT TIR'ları soruşturmasında tutuklanan Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile Kurmay Yarbay Burçin Büyükikiz de yer aldı. Bu iki isim İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimlerini tamamlamıştı! Bu sırada FETÖ abileri ise Alparslan İmrekoğlu isimli şahıstı. Örgütün sivil ları da iddianamede yer aldı. Ali Babür Soysal adlı zanlı Balıkesir'deki Astsubay Hazırlama Okulu'na giren askeri öğrencilerden sorumlu imamdı! CV'sinde ise Zaman gazetesi vardı. Çünkü Soysal, kayyum atanana kadar örgütün gazetesi Zaman'da grafiker olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

EŞLERİ ÜZERİNDEN BYLOCK
Aralarında Alparslan İmrekoğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 sivilin ByLock programı kullandığı tespit edildi. Adem Bağcı ve Mevlüt Keleş isimli sivil şüphelilerin ise eşleri üzerinden ByLock kullandıkları saptandı. Bu arada iddianamede "abi"lerin skandal darbe mesajları da yer aldı. Bu mesajları gizli tanığın ifadeleri ortaya çıkardı. Gizli tanık, 'Levent' kod isimli emniyet personelinden sorumlu abinin 'Tango' programı üzerinden 15 Temmuz gecesi attığı mesajları savcılığa teslim etti. Skandal darbe mesajlarında "Direnen herkesi indirin" emri vardı.


* Pensilvanyalı teröristbaşı Fetullah Gülen, Zaman gazetesinin tasarımı ve içeriğiyle hergün yakından ilgileniyordu.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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