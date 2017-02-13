FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) kanlı emellerine medyayı da bulaştırdı. Kapatılan Zamangazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, ABD'ye koşup akıl hocasından emir aldı! Teröristbaşı Gülen'in emirleri doğrultusunda gazeteyi yaptı. Gülen ise Pensilvanya'daki malikanesinden Zaman'ın manşetlerini attı. İşte örgütün basın bülteni olan Zaman'ın grafikeride imam çıktı! Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün uyuyan hücrelerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık aralarında 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen ve aralarında kurmay albayların da yer aldığı 41'i tutuklu 45 şüpheliyle ilgili iddianame hazırladı.
CELEPOĞLU'NUN 'ABİ'Sİ VAR
15 Temmuz darbe girişimine katılmayan şüphelilerin 'kripto, uyuyan hücre' olarak darbenin başarısız olması halinde TSK içinde gizlendikleri vurgulandı. İddianamede ayrıca MİT TIR'ları soruşturmasında tutuklanan Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile Kurmay Yarbay Burçin Büyükikiz de yer aldı. Bu iki isim İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimlerini tamamlamıştı! Bu sırada FETÖ abileri ise Alparslanİmrekoğlu isimli şahıstı. Örgütün sivil imamları da iddianamede yer aldı. Ali Babür Soysal adlı zanlıBalıkesir'deki Astsubay HazırlamaOkulu'na giren askeri öğrencilerdensorumlu imamdı! CV'sinde iseZaman gazetesi vardı. ÇünküSoysal, kayyum atanana kadarörgütün gazetesi Zaman'da grafikerolarak görev yaptığı ortaya çıktı.
EŞLERİ ÜZERİNDEN BYLOCK
Aralarında Alparslan İmrekoğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 sivilinByLock programı kullandığı tespitedildi. Adem Bağcı ve MevlütKeleş isimli sivil şüphelilerin ise eşleri üzerinden ByLock kullandıkları saptandı. Bu arada iddianamede "abi"lerin skandal darbe mesajları da yer aldı. Bu mesajları gizli tanığın ifadeleri ortaya çıkardı. Gizli tanık, 'Levent' kod isimli emniyet personelinden sorumlu abinin 'Tango' programı üzerinden 15 Temmuz gecesi attığı mesajları savcılığa teslim etti. Skandal darbe mesajlarında "Direnen herkesi indirin" emri vardı.
* Pensilvanyalı teröristbaşı Fetullah Gülen, Zaman gazetesinin tasarımı ve içeriğiyle hergün yakından ilgileniyordu.
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