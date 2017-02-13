FETÖ kanıt

DHKP-C'ye yönelik operasyonlar başlattı. Operasyonlar devam ederken, kanlı örgütler arasındaki işbirliği tek tek kanıtlandı. Türkiye'nin güney sınırında ise alarm durumu vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana'da bir otele baskın yaptı. DEAŞ'lı iki terörist yakalandı. Zanlıların Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban (45) ile Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh (38) olduğu anlaşıldı. İki DEAŞ'lı tutuklandı. Ekipler 10 gün süren sorguda önemli detaylara ulaştı.
İKİ TERÖRİST DE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÇIKTI
Polisler, Laban'ın Avrupa'dan örgüte para akışını, Saleh'in ise silah ve teçhizat temini yaptığını saptadı. İki hainin Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeyi planladıkları anlaşıldı. Ancak en ilginç detay bir fotoğrafta saklıydı. Zanlılardan elde edilen görsel materyaller arasında Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altındaş'ın fotoğrafı çıktı. Ayrıca idam edilen eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in de fotoğrafı vardı. Laban ve Saleh'in çok sayıda kişiyle siperde askeri kamuflaj ve hücum yelekli olarak kalaşnikof tüfekle çekilmiş fotoğrafları da dosyada yer aldı. DEAŞ'lı teröristlerin üzerinden FETÖ'cü Altıntaş'ın fotoğrafının çıkması iki örgüt arasındaki bağı ortaya koydu. Daha önce İzmir'deki DEAŞ hücreevinde Gülen'in Prizma isimli kitabı çıkmıştı.
SALDIRIDAKİ KRİTİK AYRINTI
DEAŞ'lıların üzerinden suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın fotoğrafı çıktı! Ankara'daki soruşturmada ise ilginç bir gelişme yaşandı. Karlov suikastının düzenlendiği sergiyi organize eden Timur Özkan'ın hesapları ilginç bir isme ulaştı. Karlov'un suikasta uğradığı "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisini organize eden Ankaralı Gezginler Grubu'nun Başkanı Timur Özkan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Savcılığın talebi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özkan'ın banka hesap hareketlerini araştırdı. Son 5 yıllık hesap hareketleri incelenen Özkan'ın FETÖ'nün firari yöneticilerinden Şerif Ali Tekalan'a 100 TL havale yaptığı ortaya çıkarıldı. Özkan'ın, FETÖ mensubu bir avukata ve İngiltere'deki bir şirkete de para havalesi yaptığı saptandı.
* DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde FETÖ'cü Mert Altıntaş'ın yanı sıra Saddam Hüseyin'in resmi de vardı.
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