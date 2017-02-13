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Erdoğan'dan Steinmeier'e tebrik telefonu

, Almanya'da cumhurbaşkanı seçilen 'i arayarak tebrik etti...

Erdoğandan Steinmeiere tebrik telefonu
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşmasının ardından Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier'i Almanya'nın 12. cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, kendisine başarı dileklerini ilettiği belirtildi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 23:40
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