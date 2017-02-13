Emma da kötü baba

Suriyeli Kharat, İtalyan eşinden kızını kaçırıp ülkesine gitti. Karısından, çocuğuna karşılık 80 bin dolar istedi. Daha sonra da Türkiye’ye yerleşti. Annenin tuttuğu dedektif ise şüphelinin yerini tespit etti. Ancak küçük Emma babasının yanında değildi!
İtalya, Suriye ve Türkiye üçgeninde "Emma"krizi patlak verdi. Suriyeli Mohamad Kharat,daha iyi bir hayat için İtalya'ya gitti. Buradatanıştığı Alice Rossini ile evlendi. Çiftin 1 yılsonra Emma adını verdikleri kızları dünyayageldi. Ancak bir süre sonra çift arasında şiddetligeçimsizlik başgösterdi. Eşinin kendisine boşanmadavası açmasını hazmedemeyen Kharat, eşinicezalandırmak için 5 yıl önce o dönem 21 aylıkolan kızı Emma'yı kaçırarak ülkesine geçti. İtalyananne ise kızını bulmak için harekete geçti.Firari babayı bulmak için dedektifler devreye girdi.Telefonla eşini arayarak çocuğuna karşılık 80bin dolar isteyen Kharat, izini kaybettirmek içinTürkiye'ye sığınarak Gaziantep'e yerleşti.
Anne Rossini'nin kızına kavuşmak için tuttuğu İtalyan dedektif, Mohamad Kharat'ın yerini Gaziantep'te tespit etti. Türk polisi, kızını kaçıran babayı yakalamak için operasyon düzenledi. Yakalanan SuriyeliKharat'ın tutuklandığı bildirildi. Ancak 7yaşındaki Emma, babasının yanında değildi. Sorguya alınan Kharat, kızının Suriye'de olduğunu söyledi. Ancak ekipler, Emma'nın babasının İstanbul'daki akrabalarının yanında olabileceği şüphesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Küçük kızın Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e satılıp satılmadığı da araştırılıyor.
Mohamad Kharat'ın kendisinden boşanan eşinden intikam almak için kızını kaçırdığı iddia ediliyor. Ancak babası tutuklanan Emma'nın nerede olduğu hala bilinmiyor.
İTALYA'YA İADE EDİLSİN
5 yıldır babası tarafından kaçırılan kızını göremeyen Alice Rossini, kızının bulunması için yardım istedi. Avukat Luca Zita ise Kharat'ın İtalya'ya iade edilmesi gerektiğini söyledi.
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