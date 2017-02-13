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Emma da kötü baba

Suriyeli Kharat, İtalyan eşinden kızını kaçırıp ülkesine gitti. Karısından, çocuğuna karşılık 80 bin dolar istedi. Daha sonra da Türkiye’ye yerleşti. Annenin tuttuğu dedektif ise şüphelinin yerini tespit etti. Ancak küçük Emma babasının yanında değildi!

Emma da kötü baba
İtalya, Suriye ve Türkiye üçgeninde "Emma" krizi patlak verdi. Suriyeli , daha iyi bir hayat için İtalya'ya gitti. Burada tanıştığı Alice Rossini ile evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Emma adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra çift arasında şiddetli geçimsizlik başgösterdi. Eşinin kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen Kharat, eşini cezalandırmak için 5 yıl önce o dönem 21 aylık olan kızı Emma'yı kaçırarak ülkesine geçti. İtalyan anne ise kızını bulmak için harekete geçti. Firari babayı bulmak için dedektifler devreye girdi. Telefonla eşini arayarak çocuğuna karşılık 80 bin dolar isteyen Kharat, izini kaybettirmek için Türkiye'ye sığınarak Gaziantep'e yerleşti.

Anne Rossini'nin kızına kavuşmak için tuttuğu İtalyan dedektif, Mohamad Kharat'ın yerini Gaziantep'te tespit etti. Türk polisi, kızını kaçıran babayı yakalamak için operasyon düzenledi. Yakalanan Suriyeli Kharat'ın tutuklandığı bildirildi. Ancak 7 yaşındaki Emma, babasının yanında değildi. Sorguya alınan Kharat, kızının Suriye'de olduğunu söyledi. Ancak ekipler, Emma'nın babasının İstanbul'daki akrabalarının yanında olabileceği şüphesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Küçük kızın Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e satılıp satılmadığı da araştırılıyor.

Mohamad Kharat'ın kendisinden boşanan eşinden intikam almak için kızını kaçırdığı iddia ediliyor. Ancak babası tutuklanan Emma'nın nerede olduğu hala bilinmiyor.

İTALYA'YA İADE EDİLSİN
5 yıldır babası tarafından kaçırılan kızını göremeyen , kızının bulunması için yardım istedi. Avukat Luca Zita ise Kharat'ın İtalya'ya iade edilmesi gerektiğini söyledi.

EMİRHAN ERGEN
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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