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Emekli maaşıyla 60 köpeğe bakıyor

Emekli maaşıyla 60 köpeğe bakıyor
Ankara'da, Çankaya Belediyesi'nden 10 yıl önce emekli olan 57 yaşındaki hayvansever Nevzat Eski, büyük bir insanlık örneği gösterdi. Eski, 2 bin liralık emekli maaşıyla sokakta bulduğu aç ve yaralı hayvanlara kol-kanat gerdi. Ağabeyine ait 3 katlı ve kaba inşaatı bitmiş binayı hayvan barınağına çeviren Eski, 60 köpek ve 6 kediye baktığını söyledi. Eski, hayvanların beslenmesi ve kısırlaştırılması için hayvansevenlerin desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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