Elanur yardım bekliyor

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde 4 aylıkken epilepsi teşhisi konulan, doktorların henüz bulamadığı başka bir hastalığı daha olan 13 aylık Elanur Gümüş'ün yaşamak için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyuyor. Belden aşağısı tutmayan, görme ve konuşma yetisini kaybeden Elanur'un babası Cahit Gümüş, şöyle konuşuyor: "Kızımın yurt dışında bir tahlili gerekiyor. Bunun fiyatı 6 bin lira. Yaptıracak gücümüz yok. Ne olur yavrumuzu kurtarın."
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