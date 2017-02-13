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Elanur yardım bekliyor

Elanur yardım bekliyor
'ın İlçesi'nde 4 aylıkken teşhisi konulan, doktorların henüz bulamadığı başka bir hastalığı daha olan 13 aylık 'ün yaşamak için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyuyor. Belden aşağısı tutmayan, görme ve konuşma yetisini kaybeden Elanur'un babası Cahit Gümüş, şöyle konuşuyor: "Kızımın yurt dışında bir tahlili gerekiyor. Bunun fiyatı 6 bin lira. Yaptıracak gücümüz yok. Ne olur yavrumuzu kurtarın."
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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