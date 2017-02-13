Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Pilz'in, 10 Şubat'taki basın toplantısında yaptığı açıklamalara dair şunları kaydetti:
"Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Avusturyalı yetkililere, sağduyuyla hareket etmeleri ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Avusturya'daki Türk toplumunun esenliğine zarar veren bu tür açıklamalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."
TÜRKİYE'NİN AVUSTURYA'DA 200 CASUS BULUNDURDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Pilz, başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduğunu, bunun Viyana'da görev süresini tamamlayan bir Türk yetkili tarafından koordine edildiğini iddia etmişti.
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Bende idda ediyorum A B ve D nin TR de 1128 den daha fazla ajani var. Bugün burda bir yorumda okudum .Yorumu yazan dangalak Uyari Yorum diye yazmis Türkiyenin yeri BATI i UYGARLIGI falan bahsetmis Cevap hakkimi kullanmak istiyorum BATI UYGARLIGI baskalarini sömürerek güclenen Kan ve gözyasindan yikimlardan beslenen EMPERYALIZMDIR BATI UYGARLIGI dediginiz,Demokrasi insanhaklari , özgürlük kavramlaiyla sadece SIYASI EMPERYALIZM yapmiyor Kültür emperyalizmi / Din emperyalizmi / Dil emperyalizmi Irk emperyalizmi Etnik köken emperyalizmi Düsünce emperyalizmi / Savas emperyalizmi / YALAN ve IFTIRA EMPERYALIZMI ne ararsan alfabetik a-z kadar var da var
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