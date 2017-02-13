Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Pilz'in, 10 Şubat'taki basın toplantısında yaptığı açıklamalara dair şunları kaydetti:

"Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Avusturyalı yetkililere, sağduyuyla hareket etmeleri ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Avusturya'daki Türk toplumunun esenliğine zarar veren bu tür açıklamalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

TÜRKİYE'NİN AVUSTURYA'DA 200 CASUS BULUNDURDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Pilz, başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduğunu, bunun Viyana'da görev süresini tamamlayan bir Türk yetkili tarafından koordine edildiğini iddia etmişti.