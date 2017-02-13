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ne atandı

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Alparslan Kılıç, Dicle Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Terör destekçisi bir belediyeye daha kayyum atandı
Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden alınan DBP'li İlçe Belediye Başkanı Abdulsamet Bilgin'in yerine, Valilik tarafından Dicle Kaymakamı Kılıç vekaleten getirildi.

10 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI
Bu görevlendirmeyle birlikte kentte atanan belediye sayısı 10'a yükseldi. Merkez Sur ile Silvan belediyelerine 11 Eylül 2016'da, Hani Belediyesine 5 Ekim 2016'da, Büyükşehir Belediyesine 1 Kasım 2016'da, merkez Yenişehir ile Kayapınar belediyelerine 7 Aralık 2016'da, Kulp Belediyesine 23 Ocak 2017'de, Kocaköy Belediyesine 6 Şubat 2016'de, Lice Belediyesine ise 10 Şubat 2017'de görevlendirme yapılmıştı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 22:33
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