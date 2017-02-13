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DBP'li belediye başkanı Serhat Çiçek tutuklandı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek ile belediye çalışanı Namet Can ''PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından tutuklandı.

DBPli belediye başkanı tutuklandı

Siirt'te Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek ile belediye çalışanı Namet Can ''PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 1 Şubat tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından Gökçebağ Belediyesi binası dahil 5 ayrı adreste yapılan aramada DBP Gökçebağ Belediye Başkanı Çiçek ve Can gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri ardından savcılığa çıkarılan Çiçek ve Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çiçek ve Can, Siirt E tipi cezaevine gönderildi.

  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 18:49
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