Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İslam coğrafyasına işaret ederek, "Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası, çok sancılı günlerden, ağır imtihanlardan geçiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası, çok sancılı günlerden, ağır imtihanlardan geçiyor.
Yüzyıllardır barışın adresi olan İslam dünyası maalesef günümüzde acıyla, terörle, gerilimle, yıkımla, bombalarla anılıyor.
Kimlik ve mezhep temelinde birbirlerine yabancılaştırılan Müslümanlar, Suriye'de, Irak'ta ve daha pek çok yerde kendi kendilerini tüketiyor.
Dünyada, özellikle Batı'da, mukaddes dinimizi terörizmle ilişkilendirmek, yan yana anmak gibi art niyetli çabalara da şahit oluyoruz.
İFTİRALARI REDDEDİYORUM
Ben bir Müslüman olarak, kimden gelirse gelsin, İslam ile terörü ilişkilendiren tüm iftiraları reddediyorum.
Tüm bölgenin, tüm İslam aleminin, hatta insanlığın geleceği için birlik olma, birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir.
Coğrafyamıza bu acıları yaşatan DEAŞ'ı, El Kaide'yi, Boko Haram'ı, Eş-Şebab'ı, PKK'yı, YPG'yi, FETÖ'yü hep birlikte lanetlemeliyiz.
Tüm kardeş devletlere, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı temin edecek bütünleştirici politikalar izlemeleri çağrısında bulunuyorum.
Tüm kardeş devletlere, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı temin edecek bütünleştirici politikalar izlemeleri çağrısında bulunuyorum.
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Afganistanda Ruslara karsi savasan AL Kaida yi kim kurdu CIA Kim silahlandirdi NATO, kim finanse etti Saudi arabistan Eski adiyla Al Kaida bugunkü Deaş degil mi
REIS , BEYAZ ve SIYAH Tasla Oynana ,çin Japon strateji oyunu GO bilirmisin Türkiyeyi Oyun karelerinin Orta yerinde Beyaz tas olarak düsün Sözde Dost ve Müttefiklerimiz dediklerimizi de, beyaz tas olarak düsün fakat Koyduklari Beyaz Tas PoziSIYONLARI hicde Türkiye olarak koydugumuz Beyaz tas icin ic acici degil cünkü Beyaz taslar tarafindan kusatilmis hic bir hamle yapamiyor oldugunu göreceksin Beyaz taslarin Niyetlerini Varmak istedikleri HEDEFI bilirsen TUZAK OLDUGUNU GÖRECEKSIN isterlerse iki geri, üc iler vites taksinlar MAYMUN ATLAYISI yapsinlar ABDingiltereye Kontrol edemiyorsan kesinlikle güvenme 15 temmuzun merkezi Incirlik NATO üssü oldugunu herkes biliyor. Bisey daha söyliyeyim Demokrasi BÖL, insanhaklari PARCALA, Özgürlük YÖNET 1 Dünya savasi 11.11 (19(18 de Osmanlinin Bölünmesi Parcalanmasi ve Yönetilmesi 1 Dünya savasi 11.11.(20) 18 de Osmanli Türkiyesinin YOK EDILMESI
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