CHP hala kararsız

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne karşı çıkan CHP'nin, teklifi AYM'ye götürüp götürmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Cuma günü PM ve milletvekilleriyle yapılan toplantıda da AYM konusunda net bir karar çıkmazken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün MYK'yı toplayarak son kararı verecek. Kararın yüksek mahkemeye başvurulması yönünde olması halinde, kurmaylar dilekçelerini işleme koyacak. Ancak kulislerde anayasa değişikliğinin kamuoyunda olumsuz bir algıya yol açmaması için AYM gündemine taşınmayacağı belirtiliyor.
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