Yol Durumu
  1. Mutfak kamyonu!
  2. Baba feryat

yine sallandı!

Çanakkale yine sallandı!
Çanakkale dün bir kez daha sallandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesinin tespitine göre, Ayvacık İlçesi'nde 4 büyüklüğündeki deprem, saat 15.14'te kaydedildi. Bölge sakinleri yeniden panikledi. Öte yandan geçici barınaklara yerleştirilen vatandaşlara, elektrikli soba dağıtılarak ısınma sorunları çözüldü.
Etiketler: ,
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar