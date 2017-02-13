Büyüksün şefim

Meslek aşkı engelleri aştı. 15. Uluslararası İstanbul Mutfak Gunleri Gastronomi Festivali kapsamındaki yarışmada, tek koluyla ucuncu olarak buyuk bir başarıya imza atan şef Hamza Taşdemir, gozunu altın madalyaya dikti. 34 yaşındaki 3 cocuk babası tek kollu şef, "Kolumu bir AVM'nin kapısınasıkıştırdıktan sonra kaybettim.Ancak hayata ve mesleğimedaha sıkı sarıldım. Herkes buişi yapamayacağımı söyledi amaben isteyince her şeyin başarılabileceğinigösterdim" dedi.
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