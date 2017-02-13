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Büyüksün şefim

Büyüksün şefim
Meslek aşkı engelleri aştı. 15. Uluslararası kapsamındaki yarışmada, tek koluyla ucuncu olarak buyuk bir başarıya imza atan şef Hamza Taşdemir, gozunu altın madalyaya dikti. 34 yaşındaki 3 cocuk babası tek kollu şef, "Kolumu bir AVM'nin kapısına sıkıştırdıktan sonra kaybettim. Ancak hayata ve mesleğime daha sıkı sarıldım. Herkes bu işi yapamayacağımı söyledi ama ben isteyince her şeyin başarılabileceğini gösterdim" dedi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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