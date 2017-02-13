Yol Durumu
  1. Ambulansta doğdu!
  2. İkiz felaket!

Burası ’tur yolu yokuştur

Burası Muş’tur yolu yokuştur
Muş'ta öğrenim gören 12 öğrenci, için merkeze bağlı Üçevler ve Alaniçi köylerinde oturan ailelerinin yanına gitti. Ancak bölgede süren yoğun kar ve tipi, hayatı felç etti! Öğrenciler, geçtiğimiz Pazartesi günü tatilin bitmesiyle açılan okullarına gidemedi. Bir hafta bekleyen çocuklar, yollar açılmayınca yaya olarak 'a gitmeye karar verdi. İlköğretim ve lise öğrencisi 12 çocuk, yaklaşık 6.5 saat süren zorlu bir mücadele verdi. 25 kilometre yürüyerek merkeze ulaşmayı başarabildi. Öğrencilerden Resul Yıldırım, şunları söyledi: "Aramızda ilkokulda okuyanlar da var. Onların çantalarını taşıyarak destek olduk. Bir hafta gecikmeli de olsa okula başlayacağız." Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çelik ise, "Bölgede 70 öğrenci bulunuyor. Yolların kapanması nedeniyle gelemedikleri için mazeret izinli sayılacaklar. Telafi dersleri de verilecek" dedi.
Etiketler: ,
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar