Burası Muş’tur yolu yokuştur

Muş'ta öğrenim gören 12 öğrenci, sömestr tatili için merkeze bağlı Üçevler ve Alaniçi köylerinde oturan ailelerinin yanına gitti. Ancak bölgede sürenyoğun kar ve tipi, hayatıfelç etti! Öğrenciler, geçtiğimiz Pazartesi günü tatilin bitmesiyle açılan okullarına gidemedi. Bir hafta bekleyen çocuklar, yollar açılmayınca yaya olarak Muş'a gitmeye karar verdi. İlköğretim ve lise öğrencisi 12 çocuk, yaklaşık 6.5 saat süren zorlu bir mücadele verdi. 25 kilometre yürüyerek merkeze ulaşmayı başarabildi. Öğrencilerden Resul Yıldırım, şunları söyledi: "Aramızdailkokulda okuyanlar davar. Onların çantalarınıtaşıyarak destek olduk.Bir hafta gecikmeli deolsa okula başlayacağız." Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çelik ise, "Bölgede70 öğrenci bulunuyor.Yolların kapanmasınedeniyle gelemedikleriiçin mazeret izinlisayılacaklar. Telafidersleri deverilecek" dedi.
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